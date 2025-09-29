La Segunda Fiscalía Supraprovincial Especializada contra la Criminalidad Organizada (Cuarto Equipo) logró sentencia condenatoria para 14 integrantes de la organización criminal ‘Dinastía Pakistaní del Tren de Aragua’ dedicada a los delitos de secuestro, homicidio, tráfico ilícito de drogas y fabricación, comercialización, uso o porte de armas, en agravio de ciudadanos peruanos y extranjeros.

Se trata de Yeibeth Fernández, conocido como ‘Pakistán’, Antonio Torres, Ángel José Hernández, Emmanuel Aguilar, Víctor Boada, quienes recibieron la pena de 35 años de prisión. Para Keiber Andrade, Yhonnys Zarraga, Jhonatan Palacios, Ricardo Madrid, Anderson Torrealba, Tonny Rodríguez, se les impuso 28 años de prisión; en tanto que para José Ruiz, José Hércules, Miguel Albarran, ocho años de prisión. A ellos, se les encontró en posesión de drogas, armas de fuego, municiones y explosivos.

Esta segunda sentencia lograda contra una facción de la organización criminal Tren de Aragua determinó la responsabilidad penal de los acusados en diversos delitos de secuestro, tráfico de drogas, tenencia de armas de fuego.

Asimismo, se les impuso el pago de la reparación civil de S/. 1´175,693.00 a favor del Estado, que deberán abonar los sentenciados de manera solidaria.

La investigación de este caso estuvo a cargo del Fiscal Provincial Cesar Augusto Changa Echevarría y el fiscal adjunto Rogger Iván Gamarra García.

Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada. (Fuente: Andina)

