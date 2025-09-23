El Tercer Juzgado Penal Unipersonal de Trujillo informó que el exalcalde de Trujillo y actual precandidato presidencial, Arturo Fernández, ha sido condenado a un año de prisión efectiva por el delito de difamación. Esta es la cuarta condena que presenta, a diferencia que en las anteriores se dictó prisión suspendida.

La acusación implica una orden de captura para su inmediata detención. Esta sentencia se produjo luego de una denuncia presentada en el 2023 por un trabajador municipal, donde señaló ser víctima de ataques y expresiones difamatorias y obliga a que el político sea recluido en el penal trujillano de El Milagro.

