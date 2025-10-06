El conductor de una camioneta gris se convirtió en verdugo de dos presuntos raqueteros en Ecuador, quienes murieron brutalmente atropellados tras intentar robarle en una calle solitaria que se transformó en escenario de venganza instantánea, donde la dupla delincuencial huía en motocicleta después del asalto fallido cuando el automovilista decidió arrollarlos con su vehículo que continuó su camino como si nada hubiera ocurrido. El impacto fue tan violento que la camioneta quedó con la parte superior destrozada aunque permaneció operable, mientras los vecinos alertados por el estruendo salieron de sus casas pero solo encontraron los cuerpos sin vida sobre el pavimento en una escena que refleja la creciente justicia callejera contra la delincuencia.

Este caso representa la exasperación ciudadana frente a la inseguridad, pues los testigos confirmaron que los fallecidos eran delincuentes que intentaron asaltar al chofer antes de convertirse en víctimas de su propia acción criminal, en un hecho que ha generado debate entre quienes justifican la reacción del conductor y quienes alertan sobre la peligrosidad de tomar la justicia por propia mano.

