Un conductor de TV mexicana se volvió viral tras caer de espaldas en pleno programa en vivo, luego de perder el equilibrio mientras intercambiaba comentarios con su compañera. Treviño se inclinó levemente hacia atrás y, pese a intentar sostenerse con los brazos, terminó en el suelo ante la mirada de los espectadores.

El incidente provocó sorpresa en el set, ya que su compañera trató de ayudarlo, aunque no alcanzó a detener la caída. A pesar del percance, ambos comunicadores retomaron la transmisión con humor, lo que generó aún más simpatía entre la audiencia. El video ya circula en redes sociales y acumula miles de reacciones.

