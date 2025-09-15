Un conductor en estado de ebriedad atropelló brutalmente a un mototaxi que transportaba a una pareja de esposos, causando una tragedia en plena madrugada en Ate. El accidente, ocurrido alrededor de las 2:30 a.m. del último sábado, dejó como saldo la muerte de Sonia Ricsa, de 55 años, quien viajaba como pasajera junto a su esposo. El automóvil azul, manejado por John Alberto Quisca Campos de 24 años, impactó a alta velocidad contra el vehículo menor.

El esposo de la fallecida y el conductor del mototaxi se encuentran graves en la Unidad de Cuidados Intensivos, luchando por sus vidas después del violento choque. Testigos del hecho confirmaron que Quisca Campos manejaba en evidente estado de ebriedad. Además, tiene antecedentes por conducir alcoholizado en 2022. Este caso evidencia la impunidad recurrente en delitos de tránsito, y ha generado indignación por la falta de medidas preventivas contra conductores reincidentes.

