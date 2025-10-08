Un conductor en estado de ebriedad impactó violentamente contra un poste en San Juan de Lurigancho, perdiendo completamente el control de su camioneta durante la mañana. El accidente, que ocurrió a las 6:24 am en el cruce de Los Cocalenos con Los Ciruelos, puso en máximo riesgo a la comunidad, ya que muchos niños se dirigían a sus colegios en ese preciso momento y un vecino corrió para salvar su vida.

La camioneta, luego del fuerte impacto, quedó semi-destruida y el poste de luz severamente dañado, generando alarma entre los residentes. Los involucrados en el siniestro fueron trasladados a la comisaría de Canto Rey, donde se realizan las diligencias para determinar las sanciones correspondientes por conducir alcoholizado. Este evento reaviva el pedido vecinal de mayor seguridad vial, ya que existen al menos cuatro instituciones educativas en la zona.

