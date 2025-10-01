El conductor sale ileso tras el volcamiento de una grúa en el túnel Santa Rosa, donde el vehículo de servicio eléctrico perdió el control metros antes de la salida hacia el Rímac. Los bomberos llegaron inmediatamente al lugar para prestar asistencia al chofer, quien milagrosamente resultó completamente ileso del aparatoso accidente que pudo tener consecuencias más graves.

La unidad, que aparentemente circulaba a excesiva velocidad, no logró tomar la curva adecuadamente y terminó volcándose sobre la vía principal, aunque afortunadamente el incidente no bloqueó completamente el tránsito ni generó afectación a otros automóviles. Las autoridades trasladaron tanto el vehículo accidentado como el conductor a la comisaría del sector para realizar las diligencias correspondientes y determinar las causas exactas del siniestro.

