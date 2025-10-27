“Su corazón esperó a conocerme”: el mensaje que rompió corazones

La presentadora de televisión Stefany González Córdova, conocida por su participación en programas como Impacto Directo y Viva la Mañana, en Guatemala, anunció este fin de semana la trágica pérdida de su primer hijo, Johan Isaac, quien falleció apenas 15 minutos después de nacer. La noticia fue compartida a través de su cuenta oficial de Instagram, donde publicó una serie de fotografías íntimas tomadas en el hospital, acompañadas de un mensaje lleno de amor y dolor.

“Gracias por convertirme en mamá. Aunque sus manitas no pudieron abrazarnos por mucho tiempo, su alma pura nos llenó de amor y paz”, escribió la conductora, generando una ola de solidaridad en redes sociales.

Un duelo compartido con el corazón en la mano

La pérdida ocurrió pocos días después de que Stefany celebrara su baby shower, lo que hizo aún más impactante la noticia para sus seguidores. En su publicación, la conductora expresó que, a pesar del dolor, se siente agradecida por haber conocido a su hijo, aunque fuera por un breve instante.

“Su corazón esperó a conocerme. Llegó a este mundo por un breve momento, pero dejó una huella eterna”, agregó.

Las imágenes muestran a Stefany sosteniendo a su bebé en brazos, rodeada de un ambiente íntimo y sereno. Aunque desgarradoras, las fotografías fueron compartidas como una forma de honrar la vida de Johan Isaac y visibilizar el duelo perinatal, una experiencia que muchas familias atraviesan en silencio.

Reacciones y mensajes de apoyo

La publicación recibió miles de comentarios de apoyo, tanto de seguidores como de colegas del medio televisivo. Figuras públicas y usuarios anónimos enviaron mensajes de consuelo, destacando la valentía de Stefany al compartir un momento tan íntimo y doloroso. “Eres una madre valiente. Johan siempre vivirá en tu corazón”, escribió una seguidora.

El caso ha abierto un espacio de conversación sobre la importancia de acompañar emocionalmente a quienes enfrentan pérdidas gestacionales o neonatales, y sobre cómo las redes sociales pueden convertirse en un canal de expresión y contención.

