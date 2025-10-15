Conductores argentinos rajan feo de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa, cuestionando la autenticidad del romance que mostraron durante su reciente estadía en el Perú. Magaly Medina, la ‘Urraca’ de la televisión peruana, reveló en su programa que la pareja y “la tribu” del productor argentino partieron en un avión privado con escala en Tucumán hacia Buenos Aires, luego de finalizar las grabaciones de su reality en Cusco. Los colegas trasandinos mantienen un marcado escepticismo sobre esta relación, pues les cuesta creer que exista “amor del bueno” detrás de tantas demostraciones públicas.

Vea también: Magaly Medina sobre enfrentamientos en marcha de la ‘Generación Z’: “Con la violencia no se logra nada”

Los periodistas de espectáculos en Argentina sugieren que los besos y arrumacos presenciados en territorio peruano responden simplemente a un guion preestablecido, el cual busca generar rating para la segunda temporada del reality que grabó Tinelli. Esta teoría, que circula con fuerza en medios argentinos, considera que toda la parafernalia romántica forma parte de una estrategia para darle “circo” al programa televisivo.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO