El Ministerio Público confirmó que el atentado ocurrido durante el concierto de Agua Marina en el Círculo Militar de Chorrillos dejó una quinta víctima herida, un vendedor de bebidas alcohólicas que también resultó impactado por los disparos.

Con esta nueva información, la cifra de lesionados asciende a cinco personas, entre asistentes y trabajadores del evento, lo que demuestra la magnitud del violento ataque que interrumpió la presentación de la reconocida agrupación de cumbia.

Los heridos fueron trasladados de inmediato al Hospital Casimiro Ulloa, el Hospital Guillermo Almenara y una clínica privada para recibir atención médica especializada. En paralelo, peritos de criminalística y agentes de la Policía Nacional del Perú realizaron una minuciosa inspección en el lugar del ataque, recolectando casquillos de bala, huellas y otras evidencias que podrían resultar claves para el avance de las investigaciones.

