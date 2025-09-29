El congresista Héctor Valer protagonizó un hecho reprobable al escupir a un periodista de Juliaca, luego de que el comunicador le recordara sus declaraciones donde comparaba a los manifestantes con terroristas. Valer, quien se enfrascó en una acalorada discusión con el reportero que lo abordó para cuestionarlo sobre su práctica del “terruqueo“, incluso llegó a escupirlo durante el altercado, mostrando una actitud violenta mientras intentaba evadir las preguntas incómodas sobre sus afirmaciones.

El legislador negó rotundamente haber “terruqueado” las marchas contra el gobierno de Dina Boluarte, afirmando “nunca he terruqueado las marchas, jamás”. Mientras el periodista insistía en que respondiera la pregunta sobre por qué categorizaba las protestas como terroristas, Valer optó por salir del lugar siendo increpado como “delincuente“.

