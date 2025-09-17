El congresista José Luna de Podemos Perú aseguró que el Parlamento “ya tiene los votos” necesarios para aprobar el octavo retiro de fondos de las AFP, por un monto de cuatro UIT, tras realizar las coordinaciones con la mayoría de bancadas. Luna indicó que existe consenso sobre este punto y que, de haber voluntad política, el proyecto podría pasar al pleno del Congreso de manera inmediata.

El parlamentario reconoció que la única discrepancia se centra en la derogación de un dispositivo que cobra un 2%, medida que según él no asegura una pensión digna, aunque aclaró que este tema no frena el avance de la iniciativa principal. Luna excluyó del acuerdo a las bancadas de Acuña y Fujimori, señalando que son los únicos grupos con los que no se ha logrado concretar.

