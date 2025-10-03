La congresista Kira Alcaraz “perdió los papeles” contra la periodista Maricielo del Castillo, a quien amenazó con estamparla contra la pared durante un tenso momento que captó la atención de Magaly Medina. La parlamentaria de Podemos Perú, quien se mostró violenta cuando se le consultaba sobre la contratación de la pareja de su hijo en su despacho, no quiso dar explicaciones sobre estos nexos laborales que generan cuestionamientos, optando por agredir verbalmente a la reportera del programa “Contracorriente” de Willax en lugar de responder con transparencia.

Vea también: Magaly Medina tras la VERGONZOSA detención de Neutro: “Hacen todo por tener vistas”

Maricielo del Castillo, quien cumplía con su labor informativa al abordar a la congresista en la vía pública, se convirtió en el blanco de una desproporcionada reacción que incluyó amenazas físicas, planteando serias dudas sobre la tolerancia a la fiscalización periodística por parte de quienes ocupan cargos públicos.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO