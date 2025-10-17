El congresista Luis Gustavo Cordero Jon Tay propone que los pagos por extorsión sean deducibles del Impuesto a la Renta, generando un intenso debate en el contexto de la crisis de seguridad que vive el país. El parlamentario de Somos Perú, exfujimorista, argumenta que su iniciativa busca reconocer estas pérdidas como gastos extraordinarios, lo que según su perspectiva brindaría un alivio tributario a empresarios y ciudadanos afectados por el crimen organizado. Sin embargo, esta propuesta llega en un momento crítico donde la industria de la extorsión muestra un crecimiento alarmante, planteando serias dudas sobre el mensaje que el Estado enviaría al normalizar fiscalmente estos pagos ilícitos.

La polémica propuesta ha generado fuertes reacciones entre especialistas tributarios y expertos en seguridad, quienes advierten que esta medida podría interpretarse como una forma de legitimar las actividades delictivas. Mientras las extorsiones se han convertido en una verdadera plaga para el comercio y la ciudadanía, la iniciativa parlamentaria abre el debate sobre hasta qué punto el Estado debe intervenir para paliar las pérdidas causadas por la delincuencia.

