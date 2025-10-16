La congresista Ruth Luque, representante por Cusco, denunció públicamente el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP) durante la marcha nacional convocada por la ‘Generación Z’. La movilización, que tuvo lugar el 15 de octubre en el centro de Lima, terminó con la muerte de Eduardo Ruiz Sanz, joven artista urbano que recibió un impacto de bala en el tórax mientras protestaba pacíficamente en la Plaza Francia.

“Se trata del señor Luis Eduardo Sáenz, de 32 años, presuntamente por una bala”, declaró Luque a medios locales, tras confirmar la identidad del fallecido en los exteriores del Hospital Loayza. La parlamentaria exigió que el Ministerio Público actúe con celeridad y transparencia para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

Testigos señalan a presunto agente del grupo Terna

Según versiones recogidas por medios como RPP y Exitosa, testigos afirman que el disparo habría sido realizado por un hombre vestido de civil, presuntamente vinculado al grupo Terna de la PNP, que comenzó a disparar indiscriminadamente en medio de la concentración. Esta versión contradice el comunicado oficial del Ministerio del Interior, que negó el uso de armas letales por parte de sus agentes durante la jornada.

La congresista Luque también cuestionó la criminalización de la protesta por parte del Ejecutivo, luego de que el primer ministro Ernesto Álvarez calificara la marcha como “un intento subversivo”. “No se puede normalizar la violencia institucional contra ciudadanos que ejercen su derecho a la protesta”, señaló.

Más de 80 heridos y 10 detenidos

La Defensoría del Pueblo confirmó que la jornada del 15 de octubre dejó al menos 80 heridos, entre ellos 15 policías, además de 10 ciudadanos detenidos por presuntos delitos contra la tranquilidad pública. Entre los afectados se encuentran adultos mayores, mujeres y jóvenes que participaron en la movilización pacífica.

Organismos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han solicitado al gobierno peruano garantizar el respeto a los derechos humanos y evitar el uso desproporcionado de la fuerza en futuras manifestaciones.