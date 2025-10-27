El congresista Héctor Valer presentó un proyecto de ley que propone sancionar con penas de seis a diez años de cárcel a quienes utilicen pirotécnicos o explosivos como armas de ataque durante manifestaciones públicas.

La iniciativa legislativa, que busca castigar específicamente el empleo de estos materiales contra policías o civiles durante las protestas, surge ante la preocupante evolución de estos elementos que originalmente fueron concebidos para celebraciones pero que actualmente se han convertido en instrumentos de violencia colectiva.

Vea también: Gobierno continúa con la evaluación de imponer el toque de queda en Lima

El parlamentario de Somos Perú advirtió que este fenómeno se ha vuelto habitual en el país, constituyendo un verdadero desafío para la seguridad pública nacional que requiere una respuesta legislativa contundente.

Según precisó, estos artefactos se emplean ahora como armas dirigidas no solo contra miembros de la Policía Nacional, sino también contra serenazgos, periodistas, servidores públicos y transeúntes ajenos a las movilizaciones, lo que justifica la necesidad de tipificar esta peligrosa conducta delictiva.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO