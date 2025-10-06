Una investigación periodística revela el uso cuestionable de fondos públicos en el Congreso, donde parlamentarios utilizaron mas de medio millón bajo el concepto de eventos institucionales para financiar celebraciones personales, homenajes y hasta aniversarios de leyes que ellos mismos promovieron, como demuestra el caso del congresista Alex Paredes quien en los últimos dos años solicitó recursos para conmemorar normas de su propia autoría. Este patrón de gasto incluye también a el vicepresidente del Parlamento, Waldemar Cerrón, que gestionó casi S/ 5,000 para una ceremonia de condecoración a artistas.

Luis Aragón quien pidió S/ 300 para un arreglo floral por el aniversario de su bancada, lo que evidencia una sistemática apropiación de recursos estatales para beneficio político personal que ha generado indignación ciudadana. La congresista Noelia Herrera del Grupo Parlamentario Renovación Popular solicitó en septiembre de 2024 la suma de S/ 5,850 para una sesión fotográfica con escolares donde ella figuraba como madrina de promoción.

