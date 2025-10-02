El Congreso aprobó un dictamen que propone trasladar los feriados a los lunes, iniciativa de la Comisión de Trabajo que busca reorganizar el calendario nacional de descansos. La medida, que deberá ser debatida y votada en el pleno del Congreso antes de su aplicación, afectaría celebraciones como la Batalla de Arica, el Día de la Bandera y el Día de la Fuerza Aérea, las cuales se moverían al lunes inmediato posterior a su fecha original incluso cuando coincidan con el descanso semanal habitual. Esta modificación pretende evitar la interrupción de la semana laboral, creando fines de semana largos de tres días que según los promotores beneficiarían la productividad y el turismo interno.

La propuesta legislativa establece que los feriados modificados mantendrán su significado histórico aunque cambien su fecha de celebración, buscando equilibrar la preservación de las tradiciones con la eficiencia económica. Entre las festividades contempladas se incluyen también la Batalla de Junín y el Día de Todos los Santos, que se unirían a este nuevo esquema de descansos extendidos. El dictamen genera expectativa en diversos sectores, pues representa un cambio significativo en la estructura tradicional de conmemoraciones que actualmente posee el Perú, considerado uno de los países con mayor número de días feriados en la región.

