El Congreso aprobó el dictamen que insiste en la creación de 22 universidades nacionales en diversos departamentos del país, pasando por alto las observaciones técnicas presentadas por el Ejecutivo. Esta decisión, que acumula más de 30 iniciativas legislativas en un solo texto, permitirá la instalación de casas de estudio superiores en regiones con escasa infraestructura educativa y logística, como Amazonas y Apurímac.

Vea también: Podemos Perú propone ley para reducir tiempo de espera en peajes

Pese a las advertencias sobre la falta de viabilidad financiera para sostener estos proyectos y el riesgo de afectar la reforma universitaria en curso, el legislativo optó por avanzar con la norma. La ausencia de un estudio técnico previo que garantice su sostenibilidad preocupa a los expertos.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO