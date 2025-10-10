Con 122 votos a favor, el Congreso de la República aprobó la vacancia de la presidenta Dina Boluarte por la causal de “incapacidad moral permanente”, luego de varias mociones impulsadas por distintas bancadas. La decisión se tomó tras semanas de creciente tensión política y social, en medio de duras críticas al Ejecutivo por la falta de respuestas ante la ola de criminalidad y los recientes ataques violentos en el país.

El resultado de la votación superó los 87 votos necesarios para declarar la vacancia y fue respaldado por bloques como Podemos Perú, Renovación Popular, Avanza País, Juntos por el Perú, Bloque Democrático, entre otros. Con ello, Boluarte se convierte en la segunda presidenta destituida bajo este argumento en los últimos años, repitiendo un escenario de inestabilidad institucional.

Tras la aprobación, el presidente del Legislativo asumirá la conducción del país de manera temporal. La vacancia se produce solo unas horas después del atentado contra la orquesta Agua Marina en Chorrillos, un hecho que conmocionó al país y reavivó las críticas por la falta de acciones del Gobierno frente a la inseguridad ciudadana.

Las razones que motivaron la vacancia presidencial

La moción de vacancia presentada en el Parlamento argumentó que Dina Boluarte incurrió en actos de corrupción, abandono de funciones e incapacidad para gobernar frente a la crisis de inseguridad. Entre los motivos se mencionan los casos “Rolexgate” y “El Cofre”, así como presuntas irregularidades en decretos firmados durante su recuperación de una cirugía estética.

Asimismo, se cuestionó su gestión ante la creciente ola delictiva, el déficit económico y la pérdida de confianza en las instituciones. El documento sostiene que la mandataria violó principios constitucionales al actuar de manera “indigna e incompatible con la función pública”. “El Perú no soporta más tanta violencia y derramamiento de sangre. ¡Los criminales están destruyendo el país!”, declaró el congresista José Luna Gálvez, de Podemos Perú.

Dina Boluarte se defendió y aseguró que gobernaría hasta el 2026

Horas antes de la votación, la presidenta había afirmado en un acto público que continuaría en el cargo hasta el 28 de julio de 2026, destacando los logros de su gestión en infraestructura, salud y educación. “Seguiremos trabajando hasta el último minuto del 28 de julio del 2026 para seguir otorgando a nuestra familia peruana un poquito de calidad de vida”, declaró durante la suscripción de contratos del Proyecto Longitudinal de la Sierra.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO