El Pleno del Congreso aprobó este miércoles que la presidenta Dina Boluarte viajé a Estados Unidos para participar en la Semana de Alto Nivel del 80° periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La aceptación del pedido del Ejecutivo para que la mandataria salga del país del 21 al 25 de setiembre se dio con 62 votos a favor, 42 en contra y 3 abstenciones.

Tras la votación, el presidente del Congreso, José Jerí, indicó que el proyecto de resolución legislativa no requiere segunda votación.

ONU

La participación de la mandataria, que seguirá asumiendo sus funciones empleando tecnologías digitales, está pactada para el martes 23, a las 11:00 a.m. (hora peruana), y se preve que intervenga en el quinto lugar entre los Estados asistente durante el primer día del debate general.

Entre las actividades de Dina Boluarte, se estima una reunión de alto nivel para conmemorar el 30° aniversario de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, una cena de trabajo de alto nivel de la Plataforma de Mujeres Líderes de la Asamblea de las Naciones Unidas, así como un evento especial sobre acción climática.

