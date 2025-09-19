El Congreso aprobó y firmó ley para liberar dinero de las AFP, tras la rúbrica del presidente del Parlamento que oficializa el trámite y lo envía al Ejecutivo. La presidenta Dina Boluarte deberá refrendarla en los próximos días, aunque no se descarta que lo haga antes de su viaje oficial a Nueva York, lo que permitiría su inmediata publicación en el diario El Peruano.

La medida, celebrada en el Congreso como un triunfo político, despierta preocupación por los efectos en el sistema previsional. Expertos recuerdan que solo el 28% de trabajadores formales aporta a una AFP, mientras millones de peruanos en la ONP quedan fuera de este beneficio. De autorizarse el octavo retiro, cerca de ocho millones de afiliados se quedarían prácticamente sin fondos y con un futuro incierto para su pensión.

