El Congreso cita al Gabinete Arana para debatir la inseguridad ciudadana que azota al país, una sesión urgente que se concretó tras la balacera en el concierto de Agua Marina donde resultaron cuatro heridos. La cita parlamentaria representa la primera respuesta institucional de alto nivel después del atentado contra la agrupación piurana, que dejó 27 casquillos en la escena y conmocionó a dos mil asistentes.

Fernando Rospigliosi, segundo vicepresidente del Legislativo, suspendió la sesión matinal hasta las 15:00 horas luego de aprobar la moción con 123 votos a favor, respondiendo a la creciente alarma social por este tipo de ataques. Este debate busca evaluar las fallas en los protocolos de seguridad para eventos masivos, especialmente porque el concierto carecía de autorización de la Dirección General de Gobierno Interior.

