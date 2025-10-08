El Congreso convocó a una reunión de urgencia en la PCM con los gremios de transportistas por las extorsiones y el sicariato que afectan al sector, un encuentro que se realizará de manera conjunta este jueves en la sede del Ejecutivo. Esta sesión, que se basa en los acuerdos previamente avanzados con participación de múltiples instituciones del Estado, busca dar solución inmediata a la crisis de seguridad que amenaza la tranquilidad de los conductores y usuarios, quienes exigen medidas efectivas frente a la violencia. El diálogo representa un esfuerzo institucional para alcanzar consensos, aunque se desarrolla en un contexto donde los transportistas mantienen su exigencia de declarar en emergencia el sector.

Vea también: Gustavo Salcedo admite en audio haberle advertido a Christian Rodríguez: “Te estás metiendo en el lugar equivocado”

La segunda reunión está programada para realizarse en el hemiciclo del Legislativo, lo que demuestra la coordinación entre ambos poderes del Estado para enfrentar la problemática que ha cobrado vidas de choferes. Mientras tanto, los gremios han anunciado una movilización para el 15 de octubre, una decisión que refleja la presión social existente pese a los espacios de diálogo, pues el Gobierno hasta ahora considera insuficiente los méritos para decretar la emergencia del sector transporte, una postura que mantiene en tensión el proceso.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO