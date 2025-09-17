El Pleno del Congreso evalúa un nuevo viaje de la presidenta Dina Boluarte, quien solicitó autorización para salir del país y participar en el 80º período de sesiones de la Asamblea General de la ONU en Nueva York. La solicitud, programada para la semana del 21 al 25 de septiembre, será debatida en una sesión convocada por el titular del Parlamento, José Jerí , quien ha establecido una agenda legislativa cargada de temas prioritarios.

Además de este pedido, el pleno abordará reformas cruciales vinculadas a la transparencia de funcionarios, beneficios laborales para servidores públicos y la creación de nuevas instituciones educativas y de salud, lo que demuestra la diversidad de temas que los legisladores deben resolver en una sola jornada. La decisión sobre el viaje presidencial se enmarca en un contexto político delicado.

