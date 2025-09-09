El Congreso declaró persona no grata a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum mediante una moción aprobada por la Comisión de Relaciones Exteriores. La decisión se tomó con 12 votos a favor y 6 en contra luego que la mandataria mexicana se refiriera a Pedro Castillo como “legítimo presidente” del Perú. Este pronunciamiento fue calificado como una injerencia en asuntos internos peruanos, particularmente sensible tras la vacancia presidencial de octubre del año pasado.

La moción deberá ser sometida a consideración del Pleno del Congreso para su ratificación definitiva según el procedimiento establecido. Este hecho marca un punto crítico en las relaciones diplomáticas entre Perú y México, que atraviesan su momento más tenso en décadas por diferencias políticas ideológicas. La declaración de persona no grata representa la sanción diplomática más severa que un país puede aplicar contra representantes de gobiernos extranjeros.

