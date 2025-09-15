¿Se aprueba o se archiva? El debate que marcará la agenda previsional

El Congreso de la República se prepara para debatir el futuro del octavo retiro de fondos de las AFP, una medida que podría beneficiar a más de ocho millones de afiliados. Actualmente, existen 24 proyectos de ley en la Comisión de Economía que proponen liberar hasta S/21,400 (equivalente a 4 UIT), bajo esquemas similares a los retiros anteriores.

El presidente de la comisión, Víctor Flores, anunció que se convocará a una “mega sesión” con entidades técnicas como el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), y el Banco Central de Reserva (BCR) para evaluar el impacto económico de la medida. Aunque aún no hay fecha oficial, se espera que el debate se realice en los próximos días.

Posturas enfrentadas: entre el alivio financiero y el riesgo previsional

Mientras millones de ciudadanos esperan una nueva oportunidad para acceder a sus fondos, las autoridades económicas advierten sobre los riesgos. El MEF y la SBS han señalado que un nuevo retiro podría dejar sin pensión mínima a quienes ya agotaron sus ahorros. El ministro Raúl Pérez-Reyes estimó que la salida de fondos alcanzaría los S/26,320 millones, afectando a más de 8.6 millones de afiliados.

Sin embargo, la presidenta Dina Boluarte sorprendió al anunciar que su gobierno respaldará el octavo retiro, argumentando que “el dinero que se descuenta es de las familias que trabajan”. Este giro ha generado tensiones dentro del Ejecutivo, donde algunos ministros habían manifestado su rechazo a la medida semanas atrás5.

¿Qué sigue en el proceso legislativo?

Si la Comisión de Economía aprueba alguno de los proyectos, el dictamen pasará al Pleno del Congreso para su votación. De ser aprobado, el Ejecutivo deberá decidir si promulga la ley o la devuelve con observaciones. En caso de promulgación, la norma entraría en vigencia al día siguiente de su publicación oficial.

Los legisladores que impulsan el retiro argumentan que se trata de una medida excepcional ante la desaceleración económica y el desempleo. “No es populismo, es justicia económica”, declaró Darwin Espinoza, uno de los congresistas que presentó una iniciativa para liberar los fondos.