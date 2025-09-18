El Congreso obtuvo las firmas necesarias para censurar al ministro de Justicia Juan José Santiváñez, tras revelarse un audio donde presuntamente intercede por un policía encarcelado. La bancada opositora argumenta que un protector de delincuentes no puede dirigir el Ministerio de Justicia, señalando que el audio evidencia una grave vulneración de la ética ministerial.

La congresista Susel Paredes, vocera del Bloque Democrático Popular, confirmó haber reunido las 33 rúbricas requeridas para presentar la moción de censura contra el titular del Minjus. El escándalo estalló tras difundirse una grabación donde Santiváñez solicitaría favores al premier Eduardo Arana, a favor del suboficial Miguel Marcelo Salirrosas.

