El Congreso oficializó la creación de 20 universidades nacionales que se establecerán en diversas regiones del país, dotándolas de personería jurídica de derecho público interno y autonomía académica, económica y administrativa. Estas instituciones estarán dedicadas a la investigación científica y tecnológica, así como a la formación profesional y difusión cultural.

La norma especifica que contarán con departamentos académicos, escuelas profesionales y unidades de investigación, los cuales serán aprobados al establecerse su régimen académico particular. Este ambicioso proyecto educativo busca cerrar las brechas de acceso a la universidad pública en el interior del país, sin embargo, este mismo también a sido duramente criticado por expertos.

