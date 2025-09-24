Un grupo de 21 congresistas de distintas bancadas presentó una moción de censura contra el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, alegando falta de idoneidad, confianza y probidad para ejercer el cargo. El documento, que inicialmente contaba con 36 firmas pero perdió el apoyo de la congresista de Podemos Perú Heidy Juárez, fue impulsado por legisladores como Susel Paredes, Patricia Chirinos y Héctor Acuña, quienes señalan serios cuestionamientos a su gestión previa como ministro del Interior.

Entre las acusaciones figuran investigaciones por tráfico de influencias agravado y abuso de autoridad, las cuales socavan, según los censurantes, la credibilidad necesaria para el alto cargo que ocupa. La moción detalla casos específicos que sustentan la solicitud, incluyendo una denuncia constitucional por presuntamente facilitar la fuga del exgobernador regional Vladimir Serrón. Asimismo, se menciona una orden de impedimento de salida del país dictada en su contra por la Corte Suprema en junio de 2025.

