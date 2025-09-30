El Congreso propone una licencia laboral de hasta 3 días por la muerte de tu mascota, como parte de un proyecto de ley que busca establecer el régimen jurídico para el cuidado de canes. Esta propuesta forma parte de una legislación integral que pretende garantizar el bienestar y protección de las mascotas, reconociendo el vínculo emocional que existe entre los dueños y sus animales.

La iniciativa de la congresista Ugarte, que actualmente se debate en el hemiciclo, permitiría a los trabajadores peruanos ausentarse de sus labores sin goce de haber cuando su animal de compañía fallezca o enfrente enfermedades graves. El proyecto legislativo establecería por primera vez en el país derechos específicos para los propietarios de mascotas frente a situaciones de duelo o emergencia veterinaria.

