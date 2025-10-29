Mientras el Congreso debate una iniciativa para cerrar los zoológicos públicos, el Parque de las Leyendas advierte que reubicar a sus más de 3,000 animales requeriría más de una década.

Carlos Párraga, representante del recinto, explica que tapires y monos rescatados del tráfico ilegal tienen secuelas como perdigones alojados en sus cuerpos.

El riesgo sanitario representa otro obstáculo crítico, ya que especies adaptadas al ambiente limeño podrían transportar patógenos urbanos a ecosistemas nativos.

Los veterinarios realizan chequeos anuales que controlan enfermedades bajo supervisión profesional, un seguimiento imposible de replicar en hábitats naturales sin vigilancia.

