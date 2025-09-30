La Comisión Permanente del Congreso aprobó el informe final que recomienda inhabilitar por 10 años a la expresidenta del Consejo de Ministros Betssy Chávez, debido a su supuesta participación en los eventos del 7 de diciembre de 2022, calificados como un intento de golpe de Estado que finalmente no tuvo éxito. Con esta decisión, el caso se eleva ahora al Pleno del Congreso, que deberá ratificar o rechazar la sanción en las próximas semanas, determinando si la exfuncionaria quedará efectivamente impedida de ejercer cualquier función pública durante una década, según lo establecido en el procedimiento sancionador.

La inhabilitación de Betsy Chávez sólo será efectiva tras la ratificación del Pleno, un proceso que definirá el destino político de la exministra y sentará un precedente significativo sobre las consecuencias de involucrarse en acciones consideradas quebrantadoras del orden constitucional.

