El presidente del Congreso, José Jerí , sostuvo una reunión urgente con gremios de transportistas, priorizando cuatro puntos cardinales para enfrentar la crisis de extorsiones. La hoja de ruta, que será abordada en la sesión del pleno este jueves, incluye convocar mesas de diálogo con todos los poderes del Estado y solicitar la declaratoria de estado de emergencia para el sector. Jerí enfatizó la necesidad de un control político efectivo sobre los compromisos del Ejecutivo, ya que considera que estas medidas son las más urgentes para dar una respuesta inmediata a la ciudadanía.

Jerí anunció la convocatoria inmediata al Premier, la presidenta del Poder Judicial y al Fiscal de la Nación, subrayando que el transporte necesita el liderazgo conjunto de todas las instituciones. El legislador pidió que estas mesas no sean solo espacios de lluvia de ideas, sino de ejecución de actos con planes de acción específicos. Además, exigió que los organismos competentes rindan cuentas sobre los resultados operativos y el estado de los procesos judiciales, porque la población desconoce el destino final de los delincuentes capturados y necesita ver resultados tangibles que demuestren la voluntad política real de actuar.

