El Congreso de la República amplió su presencia digital al incorporarse a la plataforma de streaming Kick, con el objetivo declarado de acercar los debates parlamentarios a los ciudadanos a través de un espacio interactivo. Sin embargo, desde sus primeras transmisiones el chat del canal se llenó de críticas hacia el Legislativo, donde la mayoría de comentarios expresaba un profundo descontento con los parlamentarios.

Los usuarios no solo cuestionaron la labor de los congresistas, sino también sus ingresos y el desempeño general de la institución. Esta estrategia, que busca conectar con un público más joven donde se concentra su atención, se enfrenta al desafío de transformar la percepción ciudadana en un entorno digital caracterizado por su inmediata y franca interacción.

