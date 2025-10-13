El Congreso que sostuvo por más de dos años a Dina Boluarte ejecutó su vacancia utilizando el ataque a Agua Marina como detonante final, colocando a José Jerí como presidente interino con el menor respaldo electoral histórico de apenas 11,645 votos. Esta maniobra política, orquestada por bancadas que buscan deslindar responsabilidades ante las elecciones del 2026, revela cómo la crisis de seguridad que ha dejado 5,000 víctimas mortales se convirtió en moneda de cambio para una clase política que cohabitó con el gobierno hasta que dejó de ser conveniente. El nuevo mandatario, quien llegó al Congreso como accesitario tras la inhabilitación de Martín Vizcarra, hereda un país donde las organizaciones criminales han llenado el vacío de poder estatal, según analistas que cuestionan la madurez política del ahora presidente.

Jerí asume con una huella digital polémica que incluye tweets machistas y una denuncia archivada por violación, además de haber votado leyes que debilitan la lucha contra el crimen organizado durante su breve paso legislativo. Su principal desafío inmediato es conformar un gabinete ministerial competente que tranquilice a los mercados, especialmente en las carteras de Interior, Economía y la Presidencia del Consejo de Ministros, mientras navega la presión del mismo Congreso que lo colocó en el poder. La ciudadanía observa con escepticismo esta transición, la séptima en diez años, donde un presidente con 3% de popularidad es reemplazado por otro que debe demostrar independencia real ante los mismos grupos de poder que controlan la agenda legislativa y que determinaron esta sucesión presidencial express.

