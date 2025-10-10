La Conmebol podría quitarle a Lima la sede de la final de la Copa Libertadores debido a la preocupación que genera la actual situación de inseguridad y convulsión política en el Perú, la cual no ofrece garantías para desarrollar el evento con normalidad. El organismo sudamericano, que ya tiene el antecedente de haber reubicado la final de 2019 desde Santiago de Chile por protestas sociales, analiza si las condiciones locales permiten asegurar la integridad de delegaciones, hinchas y organizadores. Esta evaluación, que se resolverá en las próximas semanas, depende crucialmente de que el nuevo gobierno peruano pueda brindar avales concretos en materia de seguridad y estabilidad, requisitos fundamentales para que el partido se dispute en el Estadio Monumental.

La posible pérdida de la sede no solo representa un golpe simbólico, sino también un severo perjuicio económico, ya que el país dejaría de recibir un importante flujo turístico y el club Universitario de Deportes no percibiría el alquiler de su recinto. Hasta el momento, el club crema no ha recibido comunicación oficial alguna, pero la incertidumbre se mantiene mientras el contexto nacional no ofrezca las condiciones mínimas que exige la Conmebol para un evento de magnitud internacional.

