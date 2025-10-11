El modelo y cantante argentino Federico Dorcazberro, conocido artísticamente como Fede Dorcaz, fue asesinado el último viernes en la Ciudad de México tras recibir varios impactos de bala mientras conducía una camioneta, en un hecho que las autoridades investigan como un posible intento de robo.

El crimen ocurrió en la lateral del Anillo Periférico, a la altura de la calle Electrificación, en la colonia Ampliación Daniel Garza, perteneciente a la alcaldía Miguel Hidalgo.

Según el reporte preliminar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la víctima fue atacada por dos sujetos que se desplazaban en motocicletas, quienes abrieron fuego contra el vehículo en marcha.

“Personal de la SSC tomó conocimiento de un hombre que perdió la vida por impactos de arma de fuego, al parecer por un ataque directo (…). Ya se realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia para identificar a los probables responsables”, señaló la entidad en un comunicado difundido en redes sociales.

Los policías que acudieron al lugar identificaron a la víctima gracias a su documento nacional de identidad argentino, y notificaron de inmediato al Ministerio Público para las diligencias periciales correspondientes.

Preparaba debut en televisión

El asesinato ocurrió apenas unos días antes del debut televisivo del modelo en el programa mexicano “Hoy”, donde participaría junto a su novia, Mariana Ávila, en el segmento “Las estrellas bailan en Hoy”.

Según trascendió, Dorcaz había sido emboscado tras salir del lugar de ensayo donde practicaba para el concurso.

El equipo del programa lamentó profundamente su muerte a través de un comunicado oficial:

“La familia de Hoy lamenta el sensible fallecimiento de nuestro amigo y compañero, Fede Dorcaz. Nos unimos al dolor que embarga a su familia, a sus papás y a su novia Mariana Ávila. Fede deja un gran vacío en nuestro equipo. Su recuerdo y su pasión seguirán inspirándonos siempre. Descanse en paz Fede Dorcaz”.

Prometedora carrera truncada

Nacido en Mar del Plata, Argentina, el 28 de enero de 1996, Federico Dorcazberro emigró junto a su familia a España durante su adolescencia. Allí inició su carrera como modelo, para luego trasladarse a Estados Unidos y posteriormente a México, donde había comenzado a destacar como cantante y figura televisiva.

Las autoridades mexicanas continúan con las investigaciones para dar con los responsables del ataque, mientras familiares, colegas y seguidores del joven artista expresan su consternación y dolor en redes sociales.

