Una profunda conmoción recorre México por la muerte de una niña de 14 años al someterse a una cirugía estética, un caso donde la adolescente falleció tras complicaciones en un procedimiento que incluía implantes mamarios, glúteos y liposucción. Paloma, cuya madre y el cirujano plástico Víctor Rosales ahora enfrentan detención, perdió la vida ocho días después de la intervención al sufrir un paro cardiorrespiratorio que derivó en muerte cerebral, mientras los acusados intentaron encubrir los hechos alegando que la muerte se debió a COVID-19. El padre, el exfutbolista Carlos Arellano, descubrió la verdad al exhumar el cuerpo y observar los implantes, lo que lo llevó a denunciar el caso ante la Fiscalía de Durango que confirmó la detención de ambos implicados.

Este trágico suceso ha reavivado el debate regional sobre los riesgos de las cirugías estéticas en adolescentes, una práctica que especialistas consideran peligrosa cuando el cuerpo aún está en desarrollo. En Perú, donde no existe regulación específica para estos procedimientos en menores, se reporta una creciente demanda de liposucciones e implantes glúteos entre jóvenes, impulsada por presiones sociales y estándares de belleza promovidos en redes sociales. Cirujanos plásticos advierten que realizar intervenciones invasivas antes de los 18 años puede generar complicaciones graves, pues los organismos juveniles aún no han completado su desarrollo físico y emocional necesario para enfrentar estos procesos.

