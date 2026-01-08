Para mejorar la lectura de tus hijos, existen técnicas especializadas que revolucionan su aprendizaje, este taller emplea métodos americanos de estudio para multiplicar la velocidad lectora por diez.

Según la vocera Julia Astete, este sistema erradica los malos hábitos arraigados, como la lectura palabra por palabra, la cual frena el proceso cognitivo y limita la asimilación de conceptos.

Astete señala que al corregir la técnica tradicional, se optimiza el tiempo y el esfuerzo intelectual, lo que proporciona a los niños una herramienta poderosa para toda su vida estudiantil.

Las inscripciones para este programa transformador ya están abiertas a través de los números 993500910 y 970515947, ofreciendo una oportunidad única de preparación durante el receso escolar.

