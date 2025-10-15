Los enfrentamientos en el Centro de Lima continúan en este momento, reportándose varios heridos mientras los equipos periodistas cubren la situación con extremo cuidado. Un reporte especial de ATV Noticias, que transmite en vivo desde la calle Nicolás de Piérola a una cuadra de Mesa Redonda, registró el traslado de una joven inconsciente y no identificada, información que fue difundida inicialmente a través del TikTok del medio. La cobertura se realiza bajo un evidente riesgo, ya que los reporteros deben proteger su integridad física ante la posibilidad de agresiones directas por parte de algunos manifestantes.

En la zona, miembros de la Cruz Roja indicaron de manera extraoficial que atendían aproximadamente a 10 manifestantes heridos, una cifra calculada hace una hora y que podría variar. El escenario evidencia los violentos disturbios, con llantas quemadas, bengalas y bolsas de basura utilizadas para lanzar piedras contra el contingente policial, el cual mantiene su posición.

