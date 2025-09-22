El emblemático conductor Luis Ángel “Rulito” Pinasco se ha convertido en un vocero de la prevención cardiovascular tras superar una crítica ateroesclerosis que casi le cuesta la pierna, compartiendo su testimonio con estudiantes de medicina de la Universidad San Marcos para concientizar sobre estas enfermedades. A sus 84 años, el veterano animador demostró una energía envidiable, bailando y moviéndose como muestra de que una vida plena es posible después de una intervención quirúrgica exitosa. Este encuentro reunió a varios “héroes del corazón” que inspiraron con sus historias de resiliencia y recuperación.

Vea también: Familiares exigen justicia a empresa Civa tras año de accidente con 17 fallecidos

Entre los casos destacados estuvo Félix Ugarte, un ingeniero de 92 años que se convirtió en el primer paciente en Perú en ser intervenido con una técnica TAVI sin cirugía abierta, permitiéndole retomar su trabajo en obras viales apenas días después de su procedimiento. La señora Lourdes Muñoz, de 79 años, también compartió cómo caminó por los pasillos del hospital al día siguiente de su operación de válvula aórtica, desmitificando los temores sobre las cirugías cardíacas en adultos mayores y destacando la importancia de la confianza en el equipo médico para recuperar la calidad de vida.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO