El coronel Cruz Chamba aclaró que la Policía peruana proporcionó la ubicación exacta para la captura de ‘El Monstruo’ en Paraguay, desmintiendo categóricamente las versiones sobre falta de colaboración de la institución. Esta reacción se produce luego de que algunos medios cuestionaran el operativo binacional, lo que generó un cruce de declaraciones sobre el rol de cada fuerza policial.

El alto mando, quien mostró evidente molestia durante su intervención, anunció que en una conferencia de prensa exhibirá las pruebas que demuestran la coordinación mantenida desde noviembre con las autoridades paraguayas, incluyendo registros de comunicación que confirman el intercambio de inteligencia. La estrategia contra el crimen organizado continúa activa, con nuevos blancos como ‘Los Injertos del Norte’ y la banda de ‘El Jorobado’, estructuras que habrían infiltrado funcionarios públicos según las investigaciones.

