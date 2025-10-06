El coronel PNP Martín Solís Moscoso resultó herido en la cabeza tras recibir el impacto de una piedra durante una manifestación, donde un grupo de personas arrojó objetos contundentes contra los agentes. La agresión ocurrió cuando la policía intentaba liberar la vía, momento en el que la protesta escaló sin que se identificara al agresor, lo que generó caos y tensión en la zona.

Aunque el oficial fue rápidamente auxiliado, terminó con una profunda herida en la frente y la cabeza ensangrentada, según informaron testigos y fuentes policiales. Las autoridades iniciaron investigaciones para determinar quién lanzó la piedra, mientras se evalúan las medidas de seguridad que deben reforzarse ante nuevas movilizaciones.

