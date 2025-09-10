Una unidad delcorredor azul se estrelló contra un árbol en la concurrida avenida Arequipa y dejó 6 personas heridas tras perder el control en plena vía de Lince. El bus de la ruta 301 circulaba fuera de su carril exclusivo, ya que colectiveros (transporte informal) lo habían invadido, lo que obligó al conductor a desviarse y terminar en el accidente.

El choque destrozó la parte frontal del vehículo y generó momentos de pánico entre los pasajeros, quienes fueron auxiliados de inmediato por transeúntes y rescatistas. Los testigos señalaron que la congestión de transporte informal en la zona incrementa el riesgo de siniestros, lo que evidencia la falta de control en una de las principales avenidas de Lima.

