La Corte Suprema evaluará mañana si ordena un plazo adicional de ocho meses para la investigación preparatoria contra el expresidente Martín Vizcarra, quien está siendo investigado por su presunta intervención en la contratación de Richard Cisneros, conocido como “Richard Swing”, en el Ministerio de Cultura mediante órdenes de servicio que habrían omitido el perfil exigido. La audiencia virtual, que iniciará a las 9 de la mañana, analizará el recurso de apelación presentado por la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria, la cual busca revocar la resolución que declaró improcedente su pedido de prórroga para realizar diligencias pendientes que consideran cruciales para el proceso penal.

Este crucial debate judicial se centra en la necesidad de la fiscalía de contar con tiempo suficiente para completar las actuaciones pendientes, dado que la investigación original enfrentó obstáculos que impidieron culminar todas las diligencias previstas en el plazo inicial. La decisión que tome la Sala Penal Permanente marcará el rumbo definitivo de las indagaciones sobre la responsabilidad del exmandatario,

