El abogado en Derecho Parlamentario Diego Pomareda analiza la importancia del Parlamento, alertando sobre una grave distorsión de sus funciones. Señala que una reciente norma permite a los congresistas utilizar la “semana de representación”, que cuesta miles de soles al erario público, para realizar actividades proselitistas de sus partidos, lo que genera un cuestionamiento ético y legal. Esta práctica, que fue aprobada con 82 votos, transforma un mecanismo de rendición de cuentas en una herramienta de campaña anticipada con fondos estatales.

Vea también: Incor advierte que “nadie está libre de sufrir un infarto”

Pomareda detalla que cada viaje representa un costo significativo, ya que un congresista recibe 15,600 soles más un bono de 7,000 soles por este concepto. El experto cuestiona el uso de estos recursos, que se han incrementado drásticamente, pues el presupuesto del Congreso casi se duplicó en un año, pasando de alrededor de 800 a 1,400 millones de soles, lo que evidencia una expansión del gasto con fines políticos que debería ser auditado.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO