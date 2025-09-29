Las impactantes confesiones del primo de Jefferson Farfán, Christian ‘Cri Cri’, en el polígrafo de “El Valor de la Verdad” revelaron nuevos detalles del caso de presunta agresión sexual que lo involucra. Según Magaly Medina, Beto Ortiz aseguró que “no hay fuerza en el mundo” que hubiera impedido la emisión del programa, el cual se grabó días antes y se transmitió tras una rápida resolución judicial. Christian Martínez mostró entre telones inéditos de este terrible hecho, donde enfrenta una denuncia por violación de una joven de 19 años, lo que ha conmocionado al espectáculo peruano.

Frente a estas graves acusaciones, doña Cecilia Guadalupe, madre de ‘Cri Cri’, y su abogado acudieron al espacio para demostrar las razones por las cuales se le considera inocente. La emisión del programa procedió sin contratiempos.

