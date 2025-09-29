En un giro sorprendente durante su participación en el programa del ‘Sillón rojo’, Cristian Martínez Guadalupe, conocido como ‘Cri Cri’ y primo del exfutbolista Jefferson Farfán, fue declarado inocente por el polígrafo tras responder exitosamente a todas las preguntas sobre la acusación de violación. Este resultado ha generado un debate intenso en la opinión pública y podría marcar un antes y un después en el caso judicial que aún sigue en proceso.

Declaraciones ante el polígrafo

Durante la emisión, ‘Cri Cri’ afirmó con firmeza que nunca abusó sexualmente de nadie y respondió con la verdad a las preguntas más delicadas, incluyendo la relacionada a si alguna vez había cometido violación. El polígrafo avaló estas respuestas como verdaderas, lo que permitió que el joven ganara los 25 mil soles ofrecidos por completar todas las preguntas sin activar el botón rojo, mostrando seguridad y convicción en su inocencia.

Contexto de la denuncia y proceso judicial

La denuncia contra ‘Cri Cri’ surgió de una joven de 19 años y generó gran conmoción. A pesar del veredicto del polígrafo, el proceso judicial continúa en apelación, pues la defensa de la víctima sostiene pruebas que podrían reabrir el caso. La acusación ha trascendido más allá del ámbito legal, involucrando además a miembros de la familia y generando tensiones internas, además de señalamientos sobre la intervención de Jefferson Farfán en el proceso.

Reacción familiar y apoyo

En el respaldo a ‘Cri Cri’, su madre y abogado estuvieron presentes durante la entrevista, mostrando apoyo y esperanza en una resolución favorable. Sin embargo, la madre también expresó su dolor frente a la situación, especialmente por la ausencia de apoyo de otros familiares, como Cuto Guadalupe, que habría ignorado las pruebas que intentaban demostrar la inocencia de su hijo.

Aunque el polígrafo reveló su inocencia respecto a la acusación de violación, el caso de Cristian Martínez Guadalupe sigue bajo revisión judicial. La opinión pública y los medios continúan atentos a cualquier avance, conscientes de la complejidad y sensibilidad del tema, y del impacto que tiene en la imagen de todos los involucrados.

