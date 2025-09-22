Bryan Torres sorprendió en redes sociales al compartir un emotivo reencuentro con Cristian Martínez Guadalupe, primo de Jefferson Farfán, quien recientemente afrontó un proceso judicial con prisión preventiva por presunto abuso sexual.

En el video difundido en Instagram, la pareja de Samahara Lobatón presentó a su amigo con evidente alegría: “Tengo un invitado especial. Mi hermano, que lo amo con todo el corazón, Cri Cri”, expresó.

Acto seguido, el sobrino de Doña Charo confirmó que relanzará su agrupación musical: “Estamos de vuelta”, comentó en referencia a su orquesta ‘Los de la Caliente’, mientras Torres lo animaba con un “Cuidado” en tono jocoso.

Distancia con Jefferson

Bryan Torres, en el pasado, fue cercano a Jefferson Farfán, llegando a compartir reuniones y celebraciones familiares, pero que todo se quebró cuando este inició una relación con la hija de Melissa Klug, y que no habría sido del agrado del exfutbolista.

En una confesión a Beto Ortiz, Samahara Lobatón contó que la ‘Foquita’ le envió un mensaje amenazante al padre de su hija, tras enterarse del romance.

Consultado sobre el tema, el salsero no confirmó ni negó la existencia de dicho mensaje: “Ella ha dicho que ha leído algo. Si ella lo ha leído de mi celular, algo debe haber ahí en mi celular”, señaló.

Además, evitó pronunciarse sobre su vínculo actual con Farfán y solo comentó: “Yo no tengo problema con nadie, al menos yo no tengo problemas con nadie”.

